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Глава Сбербанка выступил против раздачи денег жителям РФ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ российского правительства раздавать деньги населению нехваткой соответствующих инструментов. Об этом он заявил в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, которое транслировал «Сбербанк TV».

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«Вы знаете, здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить. Причина первая: у нас нет снарядов. Так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал он.

По словам Грефа, у страны нет рыночного источника денег, которым располагают США и Евросоюз. При этом власти могут потратить на помощь людям в преодолении кризиса до 10% ВВП.

«Не то, что называется «вертолетные деньги» и помогать всем, но помочь тем людям, которые попали в сложную ситуацию, помочь тем компаниям из тех самых 11 отраслей, которые попали в сложную ситуацию из-за этого кризиса», — рассказал Греф.

13 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице в России должны быть увеличены в кризисный период.

Финансовая система страны выдержит такую нагрузку даже с учетом мер по поддержке экономики и граждан, озвученных ранее президентом Владимиром Путиным.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве. За весь период коронавирус в столице зафиксирован у 29 433 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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