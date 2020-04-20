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Россияне подали полмиллиона заявок на выплаты на детей до трех лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жители России подали через портал госуслуг 500 тыс. заявлений на получение ежемесячной дополнительной выплаты в 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает пресс-служба Минкомсвязи РФ.

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«Согласно указу [президента], ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. рублей могут получать семьи, имеющие право на материнский капитал. Если детей в возрасте до трех лет в семье несколько, выплаты назначаются на каждого ребенка», — говорится в заявлении.

В министерстве отмечают, что эта мера поддержки распространяется на период с апреля по июнь, однако подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

После подачи заявления через Единый портал госуслуг сведения передаются в Пенсионный фонд России. На рассмотрение заявки уходит пять дней. Затем в течение трех рабочих дней заявитель получает пособие.

7 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

В Минтруда РФ заявили, что такую финансовую поддержку получит около 3 млн детей в России.

В конце марта Путин подписал федеральный закон, который упрощает процедуру получения мер социальной защиты и поддержки для малообеспеченных семей с детьми.

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