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Греф рассказал о выгоде для правительства от сделки по Сбербанку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Покупка акций ПАО «Сбербанк» правительством России у Центробанка является исключительно выгодной сделкой. Об этом рассказал председатель правления кредитной организации Герман Греф в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову в эфире Сбербанк TV.

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По словам Грефа, продажа — решение не самого Сбербанка, а правительства и Банка России.

«Можно одобрять или нет то, на что ты можешь повлиять, но это было не наше решение», — сказал он, добавив, что часто видит вопрос в соцсетях: зачем правительство заплатило столько денег за покупку. Банкир отметил, что правительство заплатило за финансовую организацию «значительно меньше, чем она стоит».

По его словам, средства прошли трансфером из Фонда национального благосостояния России в бюджет, потому что бюджет изъял у ЦБ полностью всю сумму за исключением 200 млрд, которые оставили на покрытие текущего убытка регулятора.

10 апреля Минфин сообщил, что правительство закрыло сделку по покупке доли Центробанка в Сбербанке. Сумма сделки оказалась ниже запланированной — 2,14 трлн рублей. Изначально сумма сделки должна была составить на 300 млрд больше, но цену занизили в связи с тем, что бумаги банка сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции кредитной организации обвалились на 20%.

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