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К июню бюджет России пополнится на 1,05 трлн рублей от продажи Сбербанка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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До 1 июня бюджет России пополнится на 1,05 трлн рублей в результате продажи пакета акций Сбербанка российскому правительству. Об этом говорится в распоряжении кабмина РФ, опубликованном в понедельник, 20 апреля, на официальном портале правовой информации.

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«От продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» перечисляются в федеральный бюджет и передаются в казну Российской Федерации до 1 июня 2020 года <…> 1050 млрд рублей и в виде прав требований до 500 млрд 450 млн рублей», ― говорится в документе.

О завершении сделки по покупке правительством акций Сбербанка сообщалось ранее, 10 апреля. Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей.

По словам источников «Известий», изначально сумма должна была быть на 300 млрд рублей больше, но скорректировалась из-за удешевления акций банка на Московской бирже. С момента объявления о сделке (в феврале) они обвалились на 20%.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о покупке правительством у Центробанка 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. В документе уточняется, что продажа акций производится по средневзвешенной цене.

11 февраля стало известно, что Минфин России и ЦБ разработали законопроект о выкупе акций Сбербанка. Отмечалось, что при совмещении Центробанком роли акционера, регулятора и надзорного органа возникает конфликт интересов. По словам специалистов, продажа акций должна его разрешить и добиться равноудаленности ЦБ от участников финансового рынка.

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