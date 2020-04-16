Сбербанк назвал объем реструктурированных кредитов юрлиц

Сбербанк в рамках собственной программы получил более 50 тыс. заявок от юридических лиц и осуществил реструктуризацию на 38,3 млрд рублей. Об этом 16 апреля сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

По его словам, из полученных 50 тыс. заявок принято положительных решений более чем по 17 тысячам заявок и прошла реструктуризация по 12,5 тыс. договорам. Из 38,8 млрд рублей 30 млрд приходится на ссуды малому и среднему бизнесу, добавил Попов, пишет «РИА Новости».

Как добавил финансист, высокий спрос на реструктуризацию кредмтов фиксируется среди компаний сферы транспорта и индустрии общественного питания, их доля от общего количества заемщиков в отрасли 12% и 32% соответственно.

Ранее в апреле Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор начал отслеживать работу банков, чтобы те не сокращали кредитование клиентов в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса. Тогда же она уточнила, что в период действия кредитных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса, проценты по займам граждан будут начисляться и дальше.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.