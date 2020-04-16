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Сбербанк назвал объем реструктурированных кредитов юрлиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сбербанк в рамках собственной программы получил более 50 тыс. заявок от юридических лиц и осуществил реструктуризацию на 38,3 млрд рублей. Об этом 16 апреля сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

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По его словам, из полученных 50 тыс. заявок принято положительных решений более чем по 17 тысячам заявок и прошла реструктуризация по 12,5 тыс. договорам. Из 38,8 млрд рублей 30 млрд приходится на ссуды малому и среднему бизнесу, добавил Попов, пишет «РИА Новости».

Как добавил финансист, высокий спрос на реструктуризацию кредмтов фиксируется среди компаний сферы транспорта и индустрии общественного питания, их доля от общего количества заемщиков в отрасли 12% и 32% соответственно.

Ранее в апреле Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор начал отслеживать работу банков, чтобы те не сокращали кредитование клиентов в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса. Тогда же она уточнила, что в период действия кредитных каникул, введенных из-за эпидемии коронавируса, проценты по займам граждан будут начисляться и дальше.

3 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев.

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