Собянин анонсировал программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы совместно с коммерческими банками в ближайшие дни запустят беспрецедентную программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в среду, 15 апреля, на сайте градоначальника.

«По нашей оценке, главной угрозой для малых и средних предприятий стало отсутствие средств на оплату ранее взятых кредитов и невозможность получить «стабилизационный» кредит, чтобы пережить нынешнюю паузу со спросом», — объяснил Собянин.

По ранее взятым кредитам городской бюджет возьмет на себя субсидирование процентной ставки до 6% годовых. Эти меры распространяются на каждого малого и среднего предпринимателя вне зависимости от рода деятельности.

«По новым «стабилизационным» кредитам на финансирование текущей деятельности будем субсидировать ставку до 8%», — уточнил градоначальник.

При этом Сбербанк, выступающий крупнейшим оператором кредитной программы, предоставит отсрочки на шесть месяцев по уплате основной суммы долга. Аналогичные проекты представят и другие банки, которые планируют кредитовать малый и средний бизнес.

Помимо того, кинотеатры, организации дополнительного образования, санатории, дома отдыха, а также организаторы выставок и конференций получат отсрочку уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогам до 31 декабря. Льгота распространяется в общей сложности почти на 300 организаций.

Данные меры вводятся в столице во исполнение поручений президента России Владимира Путина. В ходе обращения к гражданам перед совещанием с членами правительства 15 апреля глава государства анонсировал новые меры поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране и введенных в связи с этим ограничений.

По состоянию на 15 апреля в России общее число заболевших достигло 24 490 человек в 84 регионах страны. Скончались 198 пациентов, выздоровели ― 1986.

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