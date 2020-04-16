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В «Опоре России» подтвердили массовые отказы в выдаче льготных кредитов

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В среднем отказ в льготном кредите на зарплаты сотрудникам получают около 80% предприятий малого и среднего предпринимательства, рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал 16 апреля.

Накануне, 15 апреля, министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что лично убедился в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат. С помощью метода «тайный покупатель» он вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями.

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По словам Сигала, выдача льготных кредитов действительно идет очень медленно, а ЦБ РФ уже признал, что программу нужно доработать.

«Примерно 20% — это отказ без объяснения причин, более 30% отказов звучат из-за того, что предприятие не является зарплатным клиентом банка, еще 23% отказов бизнес получает, потому что не входит в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики», — заявил первый вице-президент «Опоры России».

Он отметил, что объем заработных плат по всей российской экономике составляет 700 млрд рублей в неделю.

«На малый и средний бизнес приходится (зарплат объемом — Ред.) около 140 млрд рублей в неделю. Но при этом и зарплаты составляют не 12 130 рублей, а значительно больше — в среднем они выше в 2,5-3,5 раза. Получается, что выделенных средств хватит примерно на один месяц, из расчета, что сотрудникам малого и среднего бизнеса будет выплачиваться не полная зарплата, а МРОТ», — заключил Сигал.

Перед совещанием с членами правительства 15 апреля президент России Владимир Путин поручил безвозмездно направить средства компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. По его словам, средства могут пойти в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

Ранее, 6 апреля, в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что с 8 апреля российские банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам. Отмечалось, что Центробанк направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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