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Набиуллина назвала сумму накопленного запаса прочности банков по капиталу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Накопленный запас прочности банковской системы по капиталу составляет примерно 5 трлн рублей. Об этом в четверг, 23 апреля, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совещании по реализации мер поддержки экономики в сфере банковского кредитования.

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«Банки вошли в этот период в хорошей форме, с запасом капитала, ликвидности. Они способны принять на себя достаточно большой объем убытков, предоставлять кредитные каникулы и продолжать кредитовать. По нашей оценке, накопленный запас прочности по капиталу сейчас около 5 трлн рублей», ― цитирует ее ТАСС.

Также Набиуллина отметила, что в настоящее время профицит ликвидности в банковской сфере составляет примерно 2,5 трлн рублей, а «на руках» у банков имеются в общей сложности около 8 трлн рублей.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что российские банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам.

Он подчеркнул, что нельзя допустить критического накопления «плохих долгов» и сбоев в работе кредитных учреждений. Помощь бизнесу и гражданам должна приходить вовремя, «абстрактных обещаний» поддержки быть не должно.

Банкиров глава государства призвал сделать все меры поддержки максимально доступными, а также попросил сообщить о ходе решения проблем с предоставлением ипотечных каникул клиентам.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 23 апреля в России общее число заболевших достигло 52 773 человека, умерли 555 пациентов, выздоровели ― 4891.

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