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В Москве запустили сервис для бизнеса по проверке цифровых пропусков

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В Москве запустили сервис для работодателей, позволяющий проверить цифровой пропуск сотрудников. Об этом 24 апреля заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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«Сейчас для того, чтобы не приостанавливать необходимые процессы, связанные и с безопасностью, и с технологией, создали необходимый сервис для предпринимателей, чтобы проверить наличие несоответствий по конкретному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Фурсина, проверку можно провести на сайте Московского инновационного кластера. В случае, если предприниматель обнаружит несоответствия, он может воспользоваться специальной формой для изменений сведений о сотруднике для избежания аннулирования пропуска.

Он добавил, что сервис поможет обеспечить бесперебойную работу предприятий, чья деятельность не должна быть приостановлена в условиях режима повышенной готовности.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

С 15 апреля в Московском регионе действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, а 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Контроль передвижений граждан по региону производится в автоматическом режиме с 22 апреля. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

В этот же день мэр Москвы подчеркнул, что и дальше необходимо администрировать карантинные мероприятия.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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