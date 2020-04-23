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В Москве уточнили число госпитализированных с подозрением на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В столице зафиксирован рост числа пациентов, определенных в больничный стационар с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает в четверг, 23 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в Москве.

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За последние сутки в столичные медучреждения поступило 1,9 тыс. подобных пациентов. При этом четыре дня назад этот показатель держался на уровне 1,3 тыс.

«На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе — рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется, если 4 дня назад в сутки госпитализировали около 1,3 тыс. человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1,4 тыс. Вчера было зафиксировано 1,8 тыс. случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1,9 тыс. госпитализаций в стационары в сутки», — сообщили в оперштабе.

Пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, как отметили в оперштабе, лечатся на дому под контролем специалистов с помощью технологий телемедицины.

За последние сутки в Москве выявили 1959 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество зараженных в столице достигло 33 940 человек. Около 80% новых пациентов — люди моложе 65 лет.

Накануне столичный оперштаб сообщал, что ежедневный прирост числа подтвержденных случаев коронавируса в Москве остановился. В этот же день мэр столицы Сергей Собянин отметил, что аналогичный показатель по России не имеет резких скачков по сравнению со странами Европы или США.

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По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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