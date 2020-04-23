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В России тест на COVID-19 можно сделать в 438 лабораториях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне в любом регионе страны могут сделать тест на наличие коронавирусной инфекции. Как сообщил в четверг, 23 апреля, Роспотребнадзор, на территории РФ в настоящий момент действуют 438 лабораторий, имеющих право на проведение таких исследований.

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По данным службы, помимо 106 лабораторий для тестирования, доступны еще 294 государственные медицинские организации и 38 частных лабораторий.

«По состоянию на 23.04.2020 года проведено более 2,4 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию», — отметили в Роспотребнадзоре.

В целях обеспечения охвата всего населения страны тестированием на наличие COVID-19 любой лаборатории разрешено, после подачи соответствующего уведомления в надзорные органы, организовывать подобные исследования. При этом действует условие обязательной передачи информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

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По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случая заражений, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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