В России тест на COVID-19 можно сделать в 438 лабораториях

Россияне в любом регионе страны могут сделать тест на наличие коронавирусной инфекции. Как сообщил в четверг, 23 апреля, Роспотребнадзор, на территории РФ в настоящий момент действуют 438 лабораторий, имеющих право на проведение таких исследований.

По данным службы, помимо 106 лабораторий для тестирования, доступны еще 294 государственные медицинские организации и 38 частных лабораторий.

«По состоянию на 23.04.2020 года проведено более 2,4 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию», — отметили в Роспотребнадзоре.

В целях обеспечения охвата всего населения страны тестированием на наличие COVID-19 любой лаборатории разрешено, после подачи соответствующего уведомления в надзорные органы, организовывать подобные исследования. При этом действует условие обязательной передачи информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случая заражений, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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