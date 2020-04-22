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Собянин заявил о необходимости дальнейшего администрирования карантинных мер

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что и дальше необходимо администрировать карантинные мероприятия. Об этом в среду, 22 апреля, сообщается на сайте правительства Москвы.

В пресс-службе напомнили, что в городе с 22 апреля заработал автоматический контроль за гражданами, которые передвигаются как на личном, так и на общественном транспорте.

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«Это была сложная работа, которую мы проводили в течение последних полутора недель вместе с Минкомсвязью. Она в основном завершена, система начала уже внедряться в общегородских масштабах. Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо распространять на регионы, особенно на близлежащие. Я считаю, что ее можно развернуть не только в близлежащих, но и в других регионах», — цитируют на сайте слова Собянина.

Мэр Москвы уверен, что такая мера с распространением пропускной системы по всей России позволит контролировать, а не ограничивать перемещение граждан.

В конце марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим для всех жителей. Затем они внедрили пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте с 15 апреля и его продлили до 1 мая.

1 апреля президент Владимир Путин утвердил поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране. Позже Верховный суд уточнил сроки привлечения к административной ответственности за соответствующие нарушения.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По данным на 22 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 57 999 человек. С начала эпидемии 513 пациентов скончались, 4420 — выздоровели.

Инфографика

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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