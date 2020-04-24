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Ракова объяснила ужесточение режима самоизоляции в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Жители Москвы устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к его соблюдению, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».

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По ее словам, в результате всё больше людей стали выходить на улицу, пользоваться личным и общественным транспортом.

«Москвичи устали и стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции... Мы не могли не принять меры, направленные на ужесточение режима самоизоляции», — сказала заммэра.

Ракова подчеркнула, что сейчас важно не только оставаться дома, но и внимательно прислушиваться ко всем сигналам, «которые отправляет организм».

За последние сутки в Москве заразились коронавирусом 2957 человек. Вместе с тем еще 257 пациентов выздоровели и общее количество вылечившихся уже достигло 2735.

Ранее Ракова заявила, что Москва располагает резервом по открытию коек для больных коронавирусом.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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