Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

В этом году снижение темпов роста внешнего валового продукта (ВВП) России может достичь 7–8%, но после кризиса экономика восстановится и будет функционировать нормально. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 24».

«Международный валютный фонд нам дает тоже больше 5% падение, но повторяю: мы очень сильно связаны с миром», — сказал Кудрин.

Экономист заявил, что главное — пережить этот «пик кризиса». По его словам, он более глубокий, чем при обычном кризисе, «целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги».

Глава Счетной палаты отметил, что больше всего от кризиса пострадали авиаперевозки, такси, рестораны и сфера услуг.

Он также привел аналогию с кризисом 2008 года, когда спад экономики составил 7,8%.

При этом 24 апреля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета в этом году может составить до 5% ВВП.

Кудрин также призвал не скупиться на трату средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметив, что израсходовать можно более половины из них. В этом году, по его словам, бюджет «спокойно сможет» пережить это.

Как сообщало 22 апреля международное рейтинговое агентство Fitch, в нынешнем году в России ожидается снижение ВВП на 3,3%. В следующем году российская экономика должна вырасти на 2,5%.

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