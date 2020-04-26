Прямой эфир
Сюжет:

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году снижение темпов роста внешнего валового продукта (ВВП) России может достичь 7–8%, но после кризиса экономика восстановится и будет функционировать нормально. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика» на телеканале «Россия 24».

Уволенных по вирусу считают: в регионах фиксируют рост безработицы
При этом официальная статистика не отражает всей картины, отмечают эксперты

«Международный валютный фонд нам дает тоже больше 5% падение, но повторяю: мы очень сильно связаны с миром», — сказал Кудрин.

Экономист заявил, что главное — пережить этот «пик кризиса». По его словам, он более глубокий, чем при обычном кризисе, «целый ряд отраслей потеряли уже 100% или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги».

Глава Счетной палаты отметил, что больше всего от кризиса пострадали авиаперевозки, такси, рестораны и сфера услуг.

Он также привел аналогию с кризисом 2008 года, когда спад экономики составил 7,8%.

При этом 24 апреля министр экономического развития Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета в этом году может составить до 5% ВВП.

Кудрин также призвал не скупиться на трату средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), отметив, что израсходовать можно более половины из них. В этом году, по его словам, бюджет «спокойно сможет» пережить это.

Как сообщало 22 апреля международное рейтинговое агентство Fitch, в нынешнем году в России ожидается снижение ВВП на 3,3%. В следующем году российская экономика должна вырасти на 2,5%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8-800-2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Решетников заявил о потере Россией 100 млрд рублей в день из-за COVID-19
Кудрин призвал не скупиться на трату средств из ФНБ в этом году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020