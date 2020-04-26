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Мишустин утвердил правила предоставления субсидий туроператорам

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат из-за коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительств РФ в воскресенье, 26 апреля.

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«Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Отмечается, что на субсидии могут рассчитывать только те компании, информация о которых внесена в единый федеральный реестр туроператоров.

На прошлой неделе Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн рублей из-за коронавируса. По данным организации, падение продаж на рынке достигло уровня 90–100%.

Кроме того, Ростуризм опубликовал рекомендации о том, как вернуть денежные средства за неиспользованные туры из-за коронавируса.

Вместе с тем около 70% россиян готовы отправиться за границу этим летом, если будут открыты границы. Однако в Ассоциации туроператоров России сообщили, что туры по направлениям внутри страны следует планировать не раньше июля, в Европу — не раньше осени.

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Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По состоянию на 26 апреля в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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