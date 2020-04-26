Генконсульство организовало вывоз россиян и белорусов с вьетнамского Фукуока

Генконсульство России в Хошимине организовало вывоз граждан России и Белоруссии с острова Фукуок, чтобы они могли улететь вывозным рейсом из города Камрань в РФ. Об этом дипломаты сообщили 26 апреля.

«Был организован централизованный выезд группы россиян, а также двоих граждан Республики Беларусь с острова Фукуок. Выехали 24 человека», — приводит «РИА Новости» сообщение генконсульства.

Паром с Фукуока вышел в 7:30 по местному времени (3:30 мск), далее пассажиры пересели в автобус.

На фоне пандемии коронавируса во Вьетнаме закрыты границы провинций, однако российским дипломатам удалось договориться о пропуске автотранспорта с гражданами РФ и Белоруссии через территории 10 провинций. Каждый пассажир заполнил декларацию о здоровье.

Далее граждане смогут воспользоваться вывозным рейсом из города Камрань в Новосибирск и Иркутск, который запланирован на 9:05 (5:05 мск) 27 апреля. Попасть на рейс смогут жители всех регионов России, говорится на сайте посольства РФ во Вьетнаме.

С начала апреля в Россию уже вернулись более 170 тыс. человек, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов. Предварительный график вывозных рейсов для возвращения россиян из-за границы сформирован до 27 апреля, сообщали в Минтрансе.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания содействия россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за рубежом. Чтобы получить материальную помощь и заявить о себе для внесения в список пассажиров на вывозной рейс, необходимо заполнить специальную форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки правительство выделило 500 млн рублей.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Исключение составляют рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

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