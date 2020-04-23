Оставят без обеда: Турция может отказаться от системы «всё включено»

Курортные регионы разных стран мира ищут ответ на главный вопрос, который неминуемо встанет перед ними в «посткоронавирусной эпохе» — как привлечь туристов, которые еще долгое время будут опасаться отправляться на отдых. Отельеры Турции, проанализировав предпочтения туристов, задумались над трансформацией системы «всё включено». «Известия» выяснили, как может измениться модель работы турецких отелей и как это отразится на российском турпотоке.

Кризис вынуждает отельеров Турции, за которой прочно закрепился имидж «страны all inclusive», менять принципы работы . «Коронавирус на длительное время скорректировал поведенческие привычки туристов. На первый план сейчас выходит забота о здоровье. Именно поэтому вырастет спрос на одиночный отдых, туристы предпочтут большим отелям с системой питания «всё включено» бутик-отели с обслуживанием по меню» , — рассказал представитель принимающей компании в Турции, пожелавший остаться неназванным.

Еда вечерняя

С инициативой трансформации системы «всё включено» в турецких отелях с оглядкой на желание туристов получить безопасный отдых, выступил еще в начале апреля президент Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Баглыкайя. Он пояснил в интервью изданию Turizm Guncel, что отелям необходимо прежде всего отказаться от предоставления питания по системе «шведский стол», поскольку такой формат подразумевает открытую выкладку блюд и пользование одними и теми же приборами, что в условиях распространения вируса недопустимо. «Всё включено», по мнению президента TURSAB, должно быть заменено на питание по ме ню. Это позволит обеспечить в том числе «социальную дистанцию».

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О необходимости изменений в системе питания турецких отелей на этой неделе высказался и глава Института мирового туристического форума Булут Багчи. Он рассказал турецким СМИ, что переход на подачу блюд a la carte будет иметь положительные результаты не только для борьбы с пандемией, но и позволит уменьшить количество отходов пищевых продуктов и сэкономить средства.

При этом и «Булут Багчи», и «Фируз Баглыкайя» говорят лишь о развитии альтернативных моделей работы, а не о полном отказе от системы «всё включено». Помимо питания, по словам экспертов, изменения также будут внесены в такие услуги, как анимация и SPA.

Впрочем, как рассказал на условиях анонимности представитель одной из принимающих компаний в Турции, отказ от шведского стола и другие изменения будут актуальны для небольших гостиниц, крупные же отели продолжат работать по системе «всё включено»:

Автор цитаты «Отдых в Турции уже настолько прочно ассоциируется в сознании потребителей с all inclusive, что отели будут до конца отстаивать этот вид сервиса. А доказательством безопасности отдыха там станут сертификаты, которые смогут получить только те отели, которые соблюдают все необходимые требования по обеспечению санитарной и эпидемиологической безопасности».

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Как заявил в интервью местным СМИ министр туризма и культуры Мехмет Эрсой, его ведомство внедрит сертификацию туристических объектов на безопасность по COVID-2019 уже в мае.

Есть что есть?

Эксперты напоминают, что в Турции не раз призывали к отказу от системы all Inclusive, которая, по мнению ее противников, убивает бизнес за пределами отеля и лишает страну состоятельных туристов. Так, в среднем турист тратит в Турции порядка $680, и эта цифра остается практически неизменной на протяжении пяти последних лет.

Но как бы то ни было, пока всё остается без изменений. « Про «вредность» этого формата для туррынка в Турции говорят не первый год, но система как работала, так и будет работать. Анталья и all Inclusive — едва ли не синонимы. Отказ от этой системы — серьезный риск не заполнить гостиницу даже в хороший год, не говоря уже о том, что происходит сейчас », — говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Наблюдатели отмечают, что ряд отелей, вероятно, все-таки изменят систему питания. Президент Турции Реджеп Эрдоган выражает уверенность, что эпидемия отступит к 24 мая, а это значит, что протестировать систему на внутреннем рынке можно будет уже через месяц.

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Но даже если самим туркам придется по вкусу измененный формат, внедрять его массово, по мнению экспертов, не будет смысла. Объема внутреннего рынка в любом случае недостаточно для того, чтобы заполнить курортные отели Турции, потому основной акцент отельеры будут делать на въездной рынок, который, в свою очередь, не воспримет Турцию без полюбившегося формата отдыха.

«Турция без all Inclusive останется без туристов, — уверен Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон». — А потому отельеры Турции не только не станут реформатировать систему «всё включено», но и значительно снизят цены для стимулирования потоков».

Алексан Мкртчян выразил мнение, что европейцы вряд ли массово поедут в Турцию после открытия границ, вся надежда — на российский рынок. Хотя и тут возникают сомнения относительно новых бронирований на летний сезон и осень. Многие россияне отправлены в вынужденные отпуска и, скорее всего, будут работать в отпускной период. Сомнительно, что спрос достигнет докризисных значений и в следующем году.

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Но, как бы то ни было, после снятия ограничений российский турпоток будет восстанавливаться бодрее европейского и отельеры будут конкурировать за сверхценных клиентов из Москвы, Питера и Екатеринбурга. И, вероятно, предложат ценник, соответствующий реальной, вовсе не позитивной экономической ситуации. По словам туроператоров, работающих на турецком направлении, цены могут опуститься на 30% от заявленного на лето уровня. «Но заработать не сможет никто. Да, туристы будут, но они уже оплатили свои туры, а потому живых денег ждать не стоит», — говорят эксперты рынка.

Голодные игры

Есть и еще один фактор: значительное снижение цен неминуемо отразится на уровне сервиса, что может подорвать репутацию гостиницы в глазах потребителей. Поэтому отели посолиднее не пойдут на такой шаг, оставят ценник примерно на запланированном на летний сезон уровне. А саму систему «всё включено» гибко подстроят под спрос.

«Есть и такие отельеры, которым будет проще законсервировать свои гостиницы как минимум до конца 2021 года, чем снижать цены, чтобы привлечь туристов и не удовлетворить их ожидания. Но демпинг в любом случае неизбежен», — говорит эксперт турецкого туррынка.

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Представители туристической розницы выражают в связи с этим опасения. Георгий Погосов объясняет их суть: с одной стороны, если отели Турции всё же внесут изменения в формат «всё включено», это вызовет массу негодования у туристов, которые перенесли свои туры в Турцию и уже оплатили отдых именно этой системе.