В Италии допустили открытие Колизея в мае

В мае в Италии планируется возобновление работы музеев и достопримечательностей страны, которые были закрыты с 8 марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал в интервью газете La Repubblica министр культуры и туризма страны Дарио Франческини.

По словам министра, открыться смогут те музеи и археологические памятники, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Среди них он назвал Колизей и Помпеи.

Сложнее ситуация с кинотеатрами, театрами и другими культурными учреждениями с ограниченным пространством.

«Но мы заверяем, что ни один театр, кинотеатр, артист не будет забыт. Мы выделяем специальные фонды для их поддержки», — отметил Франческини.

О въезде иностранных туристов речь пока не идет. Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

Туристическую отрасль Италии будут спасать с помощью внутреннего туризма. Правительство страны готово поддерживать внутренний туризм и семьи с низкими доходами. Им будут предоставляться субсидии (до €500 на семью) на летний отдых внутри страны, пояснил министр.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно последним данным Worldometer, в Италии зафиксировано более 195 тыс. случаев заболевания, скончались более 26 тыс. пациентов, выздоровели 63 120.