Регионы Италии вновь попросили Россию о помощи в борьбе с COVID-19

Правительство областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио в Италии обратились к России с просьбой отправить военнослужащих для помощи в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в ходе видеомоста из Рима посол РФ в Италии Сергей Разов.

Дипломат подчеркнул, что помощь со стороны России не связана с какими-то политическими условиями.

«Руководители областей Италии уже обращаются с официальными просьбами направить наших военнослужащих для проведения работ [по дезинфекции]. Такие просьбы поступили от губернаторов Пьемонта, Апулии, Фриули-Венеция-Джулио», — цитирует его ТАСС в пятницу, 24 апреля.

Ранее сообщалось, что российскиe военные специалисты совместно c коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в трех пансионатаx для пожилых людей в провинции Брешиa в Ломбардии.

21 апреля сообщалось, что врачи из России совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение 70 инфицированных в полевом госпитале Бергамо.

16 апреля итальянские врачи поблагодарили медиков из России за помощь в борьбе с коронавирусом в Бергамо — одном из эпицентров распространения болезни в Италии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно последним данным Worldometer, в Италии зафиксировано более 189,9 тыс. случаев заболевания, скончались более 25,5 тыс. пациентов.