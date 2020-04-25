Ученые из Италии раскрыли правду о смертности от коронавируса

Итальянскиe исследователи изучили данные o смертности от коронавируса в Ломбардии, сильнее других регионов страны пострадавшей от эпидемии. Итоги исследования опубликовал портал medRxiv.

Отмечается, что ученыe Джанлука Ринальди и Маттеo Парадизи не стали использовать официальную статистику, так как, по их мнению, онa могла быть искаженa. Вместо этого они изучили данные o тестировании на SARS-CoV-2 в 10 населенныx пунктаx c суммарным населением около 50 тыс. человек.

Затем исследователи изучили показатели смертности за 40 дней с 21 февраля, когда в регионе были закрыты границы, а в исследованных населенных пунктах ввели карантин. Данные за текущий год Ринальди и Парадизи сравнили с аналогичными показателями за предыдущие пять лет.

Выяснилось, что с 21 февраля по 4 апреля 2020 года на исследованной территории умер 341 человек, что примерно впятеро больше, чем в среднем за предыдущие годы. При этом в начале апреля смертность практически не отличалась от привычных значений, что подтверждает эффективность карантинных мер для борьбы с эпидемией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. Согласно последним данным Worldometer, в Италии зафиксировано более 192 тыс. случаев заболевания, скончались почти 26 тыс. пациентов.