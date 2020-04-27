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Путин поручил разработать меры снижения первого взноса по ипотеке семьям с детьми

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин поручил правительству представить меры о снижении до 15% минимального размера первого взноса при выдаче семьям с детьми кредитов на жилье. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Правительству Российской Федерации представить предложения о снижении до 15% минимального размера первоначального взноса при предоставлении семьям, имеющим детей, кредитов (займов) на приобретение (строительство) жилого помещения с использованием средств материнского (семейного) капитала», — сказано в сообщении.

Срок исполнения — 20 мая 2020 года, ответственный за исполнение поручения — премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Накануне сообщалось, что Мишустин подписал постановление, продлевающее сроки действий и подачи сертификатов на приобретение и строительство жилья для молодых семей.

Кроме того, постановление устанавливает, что срок действия свидетельства о праве на получение соцвыплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи документа.

В начале марта в Минтруде заявили о том, что программой льготного ипотечного кредитования в 2019 году воспользовались 42 тыс. семей. Это, по данным министерства, в два раза больше, чем прогнозировалось изначально.

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