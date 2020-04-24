Правительство выделило банкам 6 млрд рублей из-за льготной ипотеки

Правительство РФ выделило 6 млрд рублей на возмещение банкам недополученных доходов по ипотеке под 6,5% годовых. Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина в пятницу, 24 апреля.

«Выделить Минфину России в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 6 000 000 тыс. рублей на предоставление субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году по ставке до 6,5% годовых», — говорится в распоряжении.

В качестве целевого показателя отмечается, что не менее чем 240 тыс. граждан России должны улучшить свои жилищные условия благодаря введению данной программы.

Контроль за эффективным использованием выделенных средств будет осуществлять Минфин России. Доклад о выполнении этой задачи представители министерства должны презентовать до 1 марта 2021 года.

Накануне, 23 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%.

Одним из условий проекта является то, что сумма кредита для жилья в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей не должна быть более 8 млн рублей, а в других регионах — 3 млн рублей.

На прошлой неделе задачу о предоставлении льготных ипотечных кредитов населению поставил перед правительством президент РФ Владимир Путин. Кроме того, он поручил Мишустину до 20 мая проработать вопрос о включении строительства в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.