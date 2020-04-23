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Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам строительной отрасли, опубликованном на сайте Кремля.

В рамках программы гражданам до 1 ноября 2020 года предоставляются ипотечные кредиты по льготной ставке на покупку первичного жилья в размере до 3 млн. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях сумма кредита увеличена до 8 млн. рублей.

Также глава государства дал премьер-министру Михаилу Мишустину поручение до 20 мая проработать вопрос о включении строительства в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

Кроме того, президент поручил до 1 мая предоставить госгарантии «Дом.РФ» в объеме 50 млрд рублей для приобретения стандартного жилья для застройщиков.

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