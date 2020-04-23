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Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 23 апреля, на сайте правительства.

Отмечается, что льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не более 6,5% сохранится на весь срок кредита. Программа будет распространяться на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей — в других регионах страны.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.

Также глава государства дал премьер-министру Михаилу Мишустину поручение до 20 мая проработать вопрос о включении строительства в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.

22 апреля были опубликованы результаты исследования, согласно которому в период самоизоляции в Москве упал спрос на вторичное жилье. Аналитики связывают это как с возможностями застройщиков по сопровождению сделки, так и с льготными программами, позволяющими оформить ипотеку по сниженной ставке.

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