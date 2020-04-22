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Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства.

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Цель программы — улучшение жилищных условий граждан. Она распространяется на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года на следующих условиях: ставка по ипотеке составляет до 6,5% в течение всего срока кредитного договора. При этом первоначальный взнос должен быть не менее 20%, а цель ипотеки — жилье в новостройке.

Также одним из условий является то, что сумма кредита для жилья в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей не должна быть более 8 млн рублей, а в других регионах — 3 млн рублей.

Реализовать специальную программу ипотеки на покупку жилья под 6,5% годовых предложил 16 апреля президент России Владимир Путин. Он отметил, что обратиться за льготным кредитом можно будет до 1 ноября текущего года. Ставка в 6,5% не будет меняться весь период займа.

Всего, по словам президента, государству на программу льготной ипотеки в 2020 году потребуется выделить около 6,5 млрд рублей, пишет «Газета.ру».

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