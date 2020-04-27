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Медиков уволили в Липецке за халатность при работе с пациентами с COVID-19

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Фото: Официальный портал администрации Липецкой области
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Заместители руководителей двух липецких больниц и старшая медсестра уволены из-за халатности и нарушения противоэпидемических правил при работе с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в понедельник, 27 апреля, на сайте правительства Липецкой области.

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По данным властей, недоработки повлекли новые случаи заражения и закрытие отделений некоторых больниц. «Случаи халатности персонала выявлены в Липецкой городской больнице № 4 «Липецк-Мед», Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

По каждому случаю провели служебные расследования. В настоящее время в областной больнице закрыты пульмонологическое и кардиологическое отделения, в четвертой горбольнице Липецка также временно закрыто отделение пульмонологии.

В Долгоруковской районной больнице выводы будут сделаны после завершения эпидемиологического расследования.

Ранее в понедельник диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 17 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Часть медиков находится в стационаре, другие проходят лечение на дому.

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По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период скончались 794 пациента.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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