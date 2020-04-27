В Мариинской больнице Петербурга уточнили число сотрудников с COVID-19

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 17 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба медучреждения.

«Коронавирусом заразились 17 медработников. Часть из них находится в стационарах, часть — лечится дома», — цитирует представителей больницы «РИА Новости».

Медучреждение, как уточнили в пресс-службе, с сегодняшнего дня начало прием пациентов больных COVID-19. В больнице для этих целей уже перепрофилировали 550 инфекционных коек, среди которых 56 реанимационных, 423 оснащены кислородом.

«Медицинский персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день пациентов принимают два лечебных отделения и реанимация на 24 койки», — добавили в больнице.

Ранее 27 апреля первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что вспышка инфекции в Мариинской больнице произошла из-за того, что коронавирус выявили у пациентки уже после госпитализации, пишет «Газета.ру».

По данным оперштаба на понедельник, в Санкт-Петербурге зафиксировано 3238 случаев заражений коронавирусом, умерли 27 человек, вылечились 489 пациентов.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Всего в России на сегодняшний день выявлено более 81 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19, скончались в результате заражения коронавирусом в стране более 790 человек, а излечились почти 7,4 тыс. пациентов.

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