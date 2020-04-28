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«Не думаю, что хорошо критиковать врача, пока лечение еще идет»

Посол Индии в России Венкатеш Варма — о критике в адрес ВОЗ, успехах страны в борьбе с коронавирусом и переменах в мире после пандемии
Фото: РИА Новости/Александр Натрускин
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«Не думаю, что хорошо критиковать врача, пока лечение еще идет»
2020-04-27 14:37:27">
2020-04-27 14:37:27
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Индия готова внести свой вклад в дискуссии о реформировании ряда международных институтов, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Но делать это надо в аполитичной манере и лишь после окончания пандемии коронавируса, а не в ее разгар. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава индийской дипмиссии в Москве Венкатеш Варма. Посол также рассказал о том, насколько оправданным стал режим 40-дневной изоляции в стране с населением 1,3 млрд человек, как меры по борьбе с COVID-19 сказались на экономике Индии и какие хорошие новости есть для россиян, застрявших в штате Гоа.

Благодаря локдауну

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Индия вступила в заключительную неделю 40-дневной изоляции, чтобы обуздать распространение коронавируса. Можно ли считать, что строгие ограничительные меры оказались эффективными? В целом насколько успешна борьба Индии с COVID-19 по сравнению с другими странами?

— Коронавирусная эпидемия затронула к настоящему моменту почти все страны мира, и Индия не стала исключением. И у нас с 1,3 млрд населения есть свои особенности: мы развивающая страна, мы демократия, при которой ряд штатов и областей самостоятельно отвечают за свое здравоохранение. Но в целом индийский опыт борьбы оказался достаточно позитивен: у нас зарегистрировано более 27 тыс. случаев заболевания при более 800 смертях.

Процент смертности от коронавируса составил 3,1%. Это относительно немного. Пусть не так, как в России, где этот показатель менее 1%. Но Индия справляется с кризисом куда лучше, если сравнить со многими западными странами, где уровень смертей оказался от 5 до 15–20% от всех случаев заражения.

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Муниципальный работник распыляет дезинфицирующее средство на козу в жилом районе во время общенациональной блокировки, чтобы замедлить распространение коронавирусной болезни (COVID-19) в Ахмедабаде, штат Индиана
Фото: REUTERS/Amit Dave
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По большей части сдержать эпидемию удалось именно благодаря локдауну. Премьер-министр Нарендра Моди не раз обращался к народу, разъясняя угрозу коронавируса и стремясь заручиться поддержкой населения. Люди отреагировали хорошо: они понимают, что их вклад в борьбу с эпидемией — сидеть дома и не распространять вирус. В одном исследовании говорится, что если бы Индия не пошла на меры изоляции в последние четыре недели, число заболевших в стране достигло бы 1,3 млн человек, а не 27 тыс. с лишним. Поэтому локдаун, на который пошел премьер Моди, можно считать успешной мерой.

Сегодня одна из общих проблем для всех стран — состояние экономики в условиях пандемии. Насколько сильно она пострадала в Индии? Какие стимулирующие меры задействовало правительство?

— Изоляция проявила себя как эффективная мера с точки зрения спасения жизней, что было доказано и примером Индии, и других стран по всему миру. Но она нанесла и удар по экономике, и, конечно, наша страна и население тоже пострадали экономически. Правительство предприняло ряд мер для поддержки населения, например выделило $24 млрд, которые пошли на бесплатное питание, займы, поддержку малого и среднего бизнеса. В этом году рост индийской экономики, по расчетам МВФ, составит всего 1,9% из-за ограничительных мер, но уже в 2021 году индийская экономика, по прогнозам того же МВФ, будет вновь расти на 7% в год.

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Ювелирный салон в Мумбаи

Ювелирный салон в Мумбаи

Фото: REUTERS/Shailesh Andrade

На прошлой неделе Нарендра Моди подчеркнул, что нынешний кризис таит в себе и ряд возможностей, особенно в технологической сфере. Может ли нынешняя ситуация способствовать, к примеру, более быстрому развитию IT-сферы в стране?

Коронавирус — это кризис здравоохранения. И потому много работы было проделано в области новых методов тестирования, поиска новых вакцин и улучшения всей инфраструктуры здравоохранения. Такая работа велась по всему миру, и индийские ученые стали частью таких глобальных усилий. Но мир меняется, пока мы с вами разговариваем. После окончания пандемии мы увидим много перемен — в привычном образе работы, изменения в методах обучения и трудоустройства. И цифровые технологии начнут играть очень важную роль.

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Как и Россия, Индия выступила во время кризиса со многими инновационными решениями. У нас в стране появилось приложение Aarogya Setu, которое разъясняет меры предосторожности во время пандемии. Цифровые технологии работали и до этого, но сейчас их стали использовать намного больше — расцвели телемедицина, телеобразование. И цифровые технологии наверняка станут той сферой, где российские и индийские компании будут сотрудничать.

Хорошая новость

— С началом эпидемии в Индии многие застрявшие в стране туристы, в том числе россияне, стали жаловаться на откровенную дискриминацию со стороны местного населения. Делают ли индийские власти что-то, чтобы предотвратить нападки на иностранцев?

— Индийское правительство предприняло ряд мер для содействия возвращению иностранцев на родину. К началу эпидемии в стране было более 50 тыс. иностранцев, включая россиян. Более 2,1 тыс. граждан РФ уже улетели на родину, свыше 4,5 тыс. всё еще остаются в Индии, преимущественно в Гоа. И в ближайшие дни должны быть организованы очередные вывозные рейсы для россиян. Кстати, хорошая новость в том, что штат Гоа сегодня не зафиксировал ни одного нового случая заболевания коронавирусом, так что это относительно безопасное место с эпидемиологической точки зрения.

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Пляж Палолем, Гоа, Индия

Пляж Палолем, Гоа, Индия

Фото: Global Look Press/Peter Schickert
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Были неприятные единичные инциденты, но в целом ситуация под полным контролем. И насколько я знаю, индийское правительство и наше министерство иностранных дел оказывают полную поддержку российскому посольству в Дели. И когда на прошлой неделе [глава МИД РФ] Сергей Лавров говорил по телефону с нашим министром Субраманьямом Джайшанкаром, он выразил свою благодарность за поддержку, которую Индия оказывает российским гражданам. Мы относимся к россиянам в Индии очень дружелюбно, и не думаю, что есть реальная проблема.

— Индия недавно приняла решение экспортировать в ряд стран, в том числе в Россию, препарат от малярии, который также считается эффективным при лечении коронавируса. Как еще Индия и Россия сотрудничают в борьбе с эпидемией?

— В конце марта состоялся крайне позитивный разговор между премьером Моди и президентом Путиным, продолженный на прошлой неделе телефонным разговором Лаврова с Джайшанкаром. На днях телефонный разговор провели и замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и первый замглавы МИД Индии Харш Вардхан Шрингла. Это всё говорит о том, что контакты идут на постоянной основе. Вы и сами знаете, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил благодарность Индии за готовность поставить в Россию 100 млн таблеток противомалярийного препарата гидроксихлорохина, а также парацетамола.

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Трамп пригрозил Индии ответными мерами в случае отказа поставлять лекарства

С начала пандемии Индия внесла очень весомый вклад в борьбу с вирусом: мы предоставили медицинскую поддержку нашим соседям, Африке, Латинской Америке, странам Центральной Азии и Персидского залива. Мы предоставили несколько тонн лекарств Мальдивам, Шри-Ланке, Малайзии, Сейшелам и Доминиканской республике, отослали команды врачей на Мальдивы и в Кувейт. В этом смысле Индия высоко оценила и ту поддержку, которую Россия оказала другим странам, включая Италию, несколько государств Центральной Азии и США. Это показало важную роль России в общей борьбе с пандемией.

Пандемия сейчас стала областью международных отношений, подтолкнув наши страны к совместной работе как в двустороннем формате, так и на многонациональном уровне — в рамках G20, а также в форматах БРИКС и ШОС, в которых Россия сейчас председательствует.

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Президент РФ Владимир Путин во время саммита ШОС

Президент РФ Владимир Путин во время саммита ШОС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
«Все отреагировали только на слово «пандемия»
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович — о том, как ряд стран игнорировал предупреждения, и мерах, которые помогут остановить распространение COVID-19

Перед всеми нами стоит вопрос, как улучшить международное сотрудничество, укрепить многосторонний подход и извлечь уроки из тех провалов, которые произошли в мире на начальном этапе, включая реформу ВОЗ. Я вижу, что у России и Индии общие интересы и подходы и на уровне министерств здравоохранения, и на политическом уровне. Поэтому есть перспективы сотрудничества двух стран, которые относительно успешно справляются с пандемией.

Перемен будет много

— Вы упомянули реформу ВОЗ, которую сейчас многие критикуют. Что думают по этому поводу в Индии, разделяете ли вы эти оценки?

ВОЗ — мультинациональная организация, и она настолько сильна или слаба, насколько хотят ее страны-члены. Но история с пандемией показала, что ответ мог бы быть намного лучше — как на национальных уровнях, так и на международном. После того как пандемия окончится, Индия хотела бы посмотреть, как мы все вместе в духе сотрудничества могли бы усилить международные структуры, включая ВОЗ. Прямо сейчас не думаю, что хорошо критиковать врача, пока лечение еще идет. А вот после уже подумаем — ведь это не только вопрос национального приоритета, но и вопрос здравоохранения целого мира. Индия готова внести свой вклад в дискуссии на этот счет в аполитичной манере.

индия
индия короновирус
Фото: REUTERS/Prashant Waydande

— Сейчас все наперебой говорят, что после пандемии мир уже не будет прежним. Как он изменится, особенно в геополитическом смысле, если смотреть на это с индийской перспективы?

Трудно предсказать ущерб от тайфуна, когда он еще в полной силе. Но уже ясно, что перемен будет много. Одна из них — в ускорении уже намечавшихся тенденций. Будут элементы и конфликтов, и необходимость большего сотрудничества. И в таких ситуациях, как и в России, позиция Индии всегда состояла в том, что мы стремились минимизировать возможность конфликтов и увеличить пространство для сотрудничества. И это станет еще одной темой повестки для лидеров России и Индии.

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