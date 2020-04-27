Миссия невосполнима: помощь Китая ВОЗ не покроет долю США

Помощь Китая и других доноров не покроет долю США в финансировании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом «Известиям» заявили в пресс-службе организации . Там отметили: вклад Пекина пойдет на борьбу с COVID-19, в то время как американские деньги шли на реализацию других программ — например, на лечение полиомиелита и ВИЧ, а также на вакцинацию. Опрошенные «Известиями» эксперты согласны, что пожертвования КНР в копилку ВОЗ имеют помимо гуманитарного еще и политический расчет , они — часть новой мягкой силы Китая. Однако обвинения в сговоре Пекина и ВОЗ не имеют оснований, это лишь попытка Вашингтона оправдать свой провал в борьбе с коронавирусом, признали аналитики.

Разные копилки

Представитель китайского МИД Гэн Шуан 24 апреля заявил, что Пекин направит дополнительно $30 млн «в поддержку глобальных усилий по борьбе с COVID-19 и на создание систем общественного здравоохранения в развивающихся странах».

Этот транш стал дополнением к тем $20 млн , которые Поднебесная выделила ВОЗ на борьбу с коронавирусом в марте.

Китай также похвалил организацию и ее руководство, заявив, что ВОЗ «активно выполняет свои обязанности, соблюдая объективную, научно обоснованную и справедливую позицию».

Это заявление прозвучало контрапунктом в ответ на критику со стороны США и Франции — президенты этих стран 26 апреля во время телефонного разговора пришли к заключению, что ВОЗ следует реформировать . Других подробностей беседы не разглашалось.

14 апреля глава Белого дома публично обвинил организацию в том, что она «дезинформировала мировую общественность» на раннем этапе пандемии и объявил, что США сократят свои взносы в бюджет ВОЗ. Дональд Трамп заявил, что речь идет о сумме свыше $400 млн.

в1 Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции, на которой объявил о поручении администрации прекратить финансирование ВОЗ, 14 апреля 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stefani Reynolds

Во всемирной организации «Известиям» пояснили, что финансовая поддержка США шла на реализацию «жизненно важных программ здравоохранения», включая ликвидацию полиомиелита, туберкулеза, ВИЧ и СПИД, вакцинацию и помощь в чрезвычайных ситуациях . В настоящее время эксперты организации оценивают, как урезание американской доли скажется на этих программах.

— Вклад Китая и других доноров в фонд борьбы с COVID-19 не может и не будет перераспределен для поддержки вышеупомянутых ключевых программ общественного здравоохранения ВОЗ, — подчеркнули в организации.

То есть, это отдельные статьи бюджета, и деньги из одной копилки нельзя переложить в другую , даже если в ней образовался дефицит в $400 млн.

Копилка, где лежат средства на борьбу с коронавирусом, уже набрала большое количество пожертвований. США предоставили организации $15 млн, Япония — $47,5 млн, Кувейт — $40 млн, Европейская комиссия — $33 млн и Великобритания — $20 млн, Россия — $1 млн. Больше всех пока выделил фонд Билла и Мелинды Гейтс — они пожертвовали на борьбу с COVID-19 $250 млн, причем это решение прозвучало сразу после того, как Трамп заявил об урезании финансирования ВОЗ.

Всего же всемирная организация, согласно данным Reuters, запрашивала у мирового сообщества дополнительный $1 млрд для борьбы с коронавирусом.

В ВОЗ также рассказали «Известиям», что для борьбы с COVID-19 был создан Фонд солидарного реагирования (The Solidarity Response Fund), чтобы «собрать деньги у широкого круга доноров». То есть помимо «официальной копилки» на борьбу с COVID-19, куда скидываются страны и крупные НКО, была создана еще одна, жертвовать в которую может любой желающий.

в2 Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В настоящее время фонд собрал свыше $194 млн США, пожертвования оставили свыше 270 тыс. частных лиц и организаций, подчеркнули в ВОЗ. Эти средства пойдут на покупку средств индивидуальной защиты, лабораторную диагностику и другие предметы первой необходимости для стран, которые в этом больше всего нуждаются, пояснили в пресс-службе организации.

Иски без шансов

Президент США Дональд Трамп 19 апреля заявил, что следует проверить причастен ли Китай к широкому распространению пандемии.

«Если имела место ошибка, ошибка есть ошибка. Но если они действовали осознанно, то это должно иметь последствия», — сообщил Трамп журналистам во время пресс-брифинга.

В МИД КНР в ответ призвали не политизировать тему, отметив, что это чисто научный вопрос.

Там напомнили, что США не понесли ответственность за вспышку свиного гриппа H1N1 в 2009 году, которая привела к смерти почти 20 тыс. человек, а также за мировой финансовый кризис 2008 года, начавшийся с банкротства американского инвестиционного банка Lehman Brothers.

Спор между Китаем и США уже привел к срыву виртуального саммита G20, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Вторая дистанционная встреча лидеров «большой двадцатки» должна была состояться 24 апреля, однако в последний момент ее решили отложить из-за споров между Пекином и Вашингтоном относительно упоминания обвинений в адрес ВОЗ в итоговом коммюнике саммита.

в3 Саммит лидеров G20 по вопросу вспышки коронавирусной инфекции и её экономических последствий в режиме видеоконференции, 26 марта 2020 года Фото: REUTERS/Marcos Correa/Brazilian Presidency

Решение Китая выделить ВОЗ дополнительные деньги на фоне того, как США сократили свою долю финансирования — политически мотивировано, это часть китайской «мягкой силы», считает директор Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО Алексей Воскресенский . По его оценке, китайцы научились использовать такие акции в свою пользу и делают это даже лучше американцев.

Ряд организаций и штатов (например, штат Миссури или итальянский отель на курорте Кортина д’Ампеццо) подали на Пекин в суд, за то, что власти КНР якобы скрыли информацию о распространении COVID-19 и отрицали способность коронавируса передаваться от человека к человеку.

— Ничего из этого не последует, и штат на кого угодно может подать в суд, у нас тоже город Весьегонск, например, может подать в районный суд против Китая, из этого абсолютно ничего не следует в отношении другого иностранного государства, — рассказал эксперт «Известиям».

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин уверен: ВОЗ действовала объективно, а обвинения США эксперт объясняет тем, что Вашингтону нужно списать свои административные ошибки в борьбе с пандемией на кого-то еще.

— ВОЗ зафиксировала получение данных от Китая 31 декабря, дальше они мониторили действия КНР в сфере борьбы с вирусом, и после того, как была развернута эта кампания, они дали ей высокую оценку, причем она давалась не организацией как таковой, там же были миссии всемирной организации, представители самых разных стран, включая США, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что линия обвинения в адрес Пекина строится на том, что Поднебесная якобы скрывала и скрывает реальную статистику заболевших и умерших . Издание Bloomberg пишет, что в январе-феврале число абонентов мобильных операторов сократилось на 21 млн человек. Исходя из этой информации, некоторые СМИ предположили, что реальное число смертей в стране превышает официальную статистику и как раз находится на уровне в 21-22 млн (а не 4,6 тыс.).

d4 Фото: Global Look Press/Xinhua/Shen Bohan

Однако в разборе Associated Press отмечается, что число абонентов сократилось вовсе не из-за высокой смертности, а в связи с финансовыми обстоятельствами — у многих клиентов смартфоны позволяли вставлять по две симки, но из-за вынужденного режима самоизоляции китайцы стали массово отказываться от лишних телефонных номеров.

— Помимо китайской статистики еще есть другие азиатские страны, каждая из которых справилась с пандемией на порядок лучше, чем США . Причем некоторые из них достаточно бедные страны, такие как Вьетнам, — отметил Василий Кашин в беседе с «Известиями».

Несмотря на обвинения, сыплющиеся на официальном уровне, они мало сказались на реальном сотрудничестве Китая и Вашингтона. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила у себя в Twitter, что по состоянию на 20 апреля Китай предоставил США более 2,46 млрд масок (то есть по 7 масок для каждого жителя США), около 5 тыс. аппаратов ИВЛ и многое другое.