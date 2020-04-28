Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме оценили вероятность продления ограничений из-за COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У России есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, но она ограничена, заявил депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год.

Мир, труд, COVID: ждать ли послаблений на майские праздники
В Москве могут разрешить одиночные пробежки и прогулки с детьми, но при условии социальной дистанции

По его словам, подобное решение привело бы к худшим последствиям, чем сама эпидемия. Депутат подчеркнул, что экономика РФ не готова к годовому карантину.

«Мы методом карантина стараемся предотвратить распространение болезни, но растянуть этот период, как резину, до невозможности, что требуют многие — говорят о том, что целый год мы будем жить или мы будем всё лето в этой ситуации, — это совершенно невозможно», — сказал Затулин в эфире телеканала «Россия 1» 27 апреля.

Парламентарий добавил, что в таком случае жертв борьбы с вирусом станет больше, чем от самой инфекции.

В тот же день зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин отметил, что соблюдение самоизоляции и сохранение введенных ограничений на майские праздники является единственным действенным методом борьбы с эпидемией.

Он указал, что ограничения снизят число заражений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вирусолог рассказал об опасных последствиях коронавируса для мозга
Психолог назвала проблемы россиян по окончании самоизоляции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020