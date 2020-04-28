Психолог назвала проблемы россиян по окончании самоизоляции

После самоизоляции и карантина у россиян могут развиться психические расстройства. Также есть риск возрастания зависимостей, рассказала клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова.

«Какие-то люди будут алкоголизироваться из-за сложной ситуации. Есть риски развития психических заболеваний, которые уже были. Например, людям с тревожными расстройствами сейчас приходится тяжелее, чем до пандемии», — приводит ее слова НСН.

По словам Ошемковой, «можно снижать общий стресс при помощи разных релаксационных методик: дыхание, медитация, йога».

Специалист также посоветовала поменьше читать новостей о пандемии, а в идеале выбрать один источник информации, например сайт ВОЗ.

«И очень полезно иметь какие-то собственные цели на время карантина. Важно строить какие-то собственные планы», — добавила она.

22 апреля психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич выразил мнение, что россияне столкнутся со стрессом после отмены всех ограничений, введенных из-за коронавируса. Он указал, что сам мир после пандемии изменится, что нанесет удар по людям с неустойчивой психикой.

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