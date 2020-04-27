Воробьев заявил о необходимости ограничений в Подмосковье на майские праздники

Режим самоизоляции и пропускной режим в Московской области необходимы и дальше, в том числе на майские праздники. Об этом в понедельник, 27 апреля, написал на своей странице в Instagram глава региона Андрей Воробьев.

По словам губернатора Московской области, ситуация с коронавирусом по-прежнему сложная. «Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс.», — добавил он.

Система здравоохранения работает напряженно, пациентов госпитализируют, есть свободные койки и аппараты искусственной вентиляции легких, в наличии лекарства. Пациенты получают всю необходимую помощь, добавил он.

Власти не имеют права расслабляться, поэтому в борьбе с коронавирусом задействованы все резервы. Вводятся в строй новые лечебные корпуса, где-то идет перепрофилирование имеющихся. Как заверил Воробьев, работа будет продолжаться, медики окажут всю необходимую помощь заболевшим.

24 апреля Воробьев объявил о ежедневном снижении числа новых больных COVID-19 на 1–2%. Значительное улучшение статистики заболеваемости наступит, если соблюдать режим самоизоляции еще 10 дней, добавил он.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерли 794 человека.

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