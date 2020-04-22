Психиатр предупредил россиян о стрессе после выхода из изоляции
Россияне столкнутся со стрессом после отмены всех ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса, считает психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич.
По его словам, людям придется «научиться заново жить не в домашних условиях». Специалист добавил, что мир после пандемии изменится, что тоже станет дополнительным стрессовым фактором, особенно для людей с неустойчивой психикой, передает «Интерфакс» в среду, 22 апреля.
По словам Менделевича, нужно по возможности заранее готовиться: «регулировать режим дня, плавно распределять рабочую нагрузку, чтобы переход с режима самоизоляции на рабочий был наиболее плавным».
«Также после отмены режима самоизоляции рекомендуется при возможности дышать свежим воздухом, гулять около дома, в парках и скверах, чтобы снять симптоматику гиподинамии», — добавил врач.
Кроме того, он посоветовал заниматься дыхательной гимнастикой и медитацией.
Психиатр также сравнил выход из самоизоляции с выходом на работу после длительных новогодних праздников или отпусков, «когда люди привыкли совсем к другому режиму, иной деятельности и нагрузке».
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