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Психиатр предупредил россиян о стрессе после выхода из изоляции

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Россияне столкнутся со стрессом после отмены всех ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса, считает психиатр, депутат Госдумы Борис Менделевич.

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По его словам, людям придется «научиться заново жить не в домашних условиях». Специалист добавил, что мир после пандемии изменится, что тоже станет дополнительным стрессовым фактором, особенно для людей с неустойчивой психикой, передает «Интерфакс» в среду, 22 апреля.

По словам Менделевича, нужно по возможности заранее готовиться: «регулировать режим дня, плавно распределять рабочую нагрузку, чтобы переход с режима самоизоляции на рабочий был наиболее плавным».

«Также после отмены режима самоизоляции рекомендуется при возможности дышать свежим воздухом, гулять около дома, в парках и скверах, чтобы снять симптоматику гиподинамии», — добавил врач.

Кроме того, он посоветовал заниматься дыхательной гимнастикой и медитацией.

Психиатр также сравнил выход из самоизоляции с выходом на работу после длительных новогодних праздников или отпусков, «когда люди привыкли совсем к другому режиму, иной деятельности и нагрузке».

Ранее, 20 апреля, семейный психолог Андрей Зберовский рассказал, как справиться с одиночеством в период режима самоизоляции.

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался. 45,5% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев — 3083 — выявлено в Москве.

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