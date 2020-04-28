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Вирусолог рассказал об опасных последствиях коронавируса для мозга

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Фото: REUTERS/Giorgos Moutafis
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Коронавирусная инфекция может поражать не только органы дыхания, но и другие ткани, вызывая опасные последствия. Об этом рассказал вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании.

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Эксперт отметил, что SARS-CоV-2 вызывает неврологические расстройства, поражая мозг, а также приводит к нарушению работы сердца, ЖКТ и негативно сказывается на свертываемости крови.

По словам Россмана, крайне опасным проявлением коронавируса является симптом Гийена-Барре. В этом случае иммунная система начинает по ошибке атаковать клетки периферических нервов. Это приводит к мышечной слабости и даже параличу.

Подобные случаи уже фиксировали у пациентов с COVID-19, пишет The Conversation.

Вирусолог указал, что были случаи и развития энцефалита с воспалением и отеком мозга на фоне коронавируса. Возрастает риск и инсульта.

Он объяснил, что вирус способен напрямую атаковать мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер, который разделяет кровеносную и центральную нервную системы.

В итоге неврологические симптомы возникают либо из-за чрезмерной реакции иммунитета, либо из-за непосредственной атаки вируса на нервную систему.

Как отметил Россман, неврологические симптомы наблюдаются у 36% пациентов.

Среди самых распространенных проявлений: головная боль, потеря обоняния и вкуса, судороги. Эти признаки иногда фиксировались и после выздоровления.

16 апреля профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о последствиях, возникающих у тех, кто переболел коронавирусом. По ее словам, изменениям подвергаются мозг и легкие.

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