В США начали применять лекарство от изжоги при лечении коронавируса

В нескольких больницах Нью-Йорка пациентам с коронавирусом предлагают лекарства от изжоги, сообщает 27 апреля CNN.

По данным телеканала, выбор медиков обусловлен наличием фамотидина в данных препаратах. Некоторые исследования, проведенные в Китае, отмечали эффективность данного вещества при борьбе с коронавирусом.

Пока в экспериментальном лечении принимают участие 187 пациентов с COVID-19, врачи рассчитывают испробовать лекарства от изжоги на 1,2 тыс. зараженных.

В случае если эффективность фамотидина в лечении коронавируса подтвердится, его широкое применение будет легко организовать в короткие сроки.

В настоящее время медики во всем мире применяют противомалярийные препараты и лекарства от ВИЧ в борьбе с коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 972 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли порядка 55 тыс. человек.

20 апреля китайские ученые рассказали об эффективных против COVID-19 лекарствах. Исследования специалистов свидетельствуют о том, что хлорохин и авипиравир наиболее эффективны.