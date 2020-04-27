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Раскрыты результаты лечения россиян с COVID-19 новым методом

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Фото: агентство городских новостей Москва/Сергей Киселев
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Благодаря лечению пациентов с коронавирусом при помощи плазмы уже переболевших состояние многих госпитализированных улучшилось. Об этом 27 апреля рассказала заместитель мэра Москва Анастасия Ракова.

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В эфире телеканала «Россия 1» она отметила, что такой метод лечения безопасен, и при е вызывает побочных эффектов и осложнений. При этом болезнь у пациентов протекает гораздо легче.

Ракова указала, что плазмы не хватает и не будет хватать, поэтому используют ее только для очень тяжелых больных.

Вице-мэр выразила надежду, что с каждым днем будет расти число выздоровевших, которые смогут стать донорами.

Применять новый метод лечения начали в РФ врачи Федерального медико-биологического центра (ФМБЦ) имени Бурназяна ФМБА России 17 апреля.

19 апреля академик РАН Сергей Недоспасов отметил, что переливание крови переболевших COVID-19 другим пациентам действенный метод, и так раньше лечили дифтерию и энцефалит.

Однако чтобы защитить таким образом хотя бы 1 млн человек, понадобятся сотни тысяч доноров.

Общее число заразившихся в России, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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