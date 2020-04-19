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Академик спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Если не появится вакцина, то возможна вторая волна эпидемии коронавируса, заявил академик РАН Сергей Недоспасов.

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По его словам, при таком сценарии вторая волна будет всё же слабее.

«Вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения», — приводит слова академика 18 апреля «Парламентская газета».

Кроме того, Недосыпов указал, что вирус обычно перестает передаваться, когда вырабатывается коллективный иммунитет. То есть в случае, если у большинства населения есть нейтрализующие вирус антитела.

В связи с этим специалист отметил и применение в РФ лечения в виде переливания крови переболевших COVID-19 другим пациентам. По его словам, это действенный метод, и так раньше лечили дифтерию и энцефалит.

Однако чтобы защитить таким образом даже 1 млн человек, по его словам, понадобятся сотни тысяч доноров.

Накануне глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков рассказал, когда и при каких условиях Россия сможет справиться с коронавирусом. Он указал, что принятые властями меры борьбы с COVID-19 дают передышку.

По данным Минздрава на 19 апреля, в России зарегистрированы 36 793 инфицированных коронавирусом, умерли 313 пациентов, излечились 3057.

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