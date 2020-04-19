Академик спрогнозировал масштаб второй волны коронавируса

Если не появится вакцина, то возможна вторая волна эпидемии коронавируса, заявил академик РАН Сергей Недоспасов.

По его словам, при таком сценарии вторая волна будет всё же слабее.

«Вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба. Когда это может произойти — остается только гадать: тут и особенности вируса, и особенности жизни данной популяции, и особенности системы здравоохранения», — приводит слова академика 18 апреля «Парламентская газета».

Кроме того, Недосыпов указал, что вирус обычно перестает передаваться, когда вырабатывается коллективный иммунитет. То есть в случае, если у большинства населения есть нейтрализующие вирус антитела.

В связи с этим специалист отметил и применение в РФ лечения в виде переливания крови переболевших COVID-19 другим пациентам. По его словам, это действенный метод, и так раньше лечили дифтерию и энцефалит.

Однако чтобы защитить таким образом даже 1 млн человек, по его словам, понадобятся сотни тысяч доноров.

Накануне глава лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков рассказал, когда и при каких условиях Россия сможет справиться с коронавирусом. Он указал, что принятые властями меры борьбы с COVID-19 дают передышку.

По данным Минздрава на 19 апреля, в России зарегистрированы 36 793 инфицированных коронавирусом, умерли 313 пациентов, излечились 3057.