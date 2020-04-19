Прямой эфир
Сюжет:

Вирусолог назвал сроки победы России над коронавирусом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При соблюдении карантинных мер Россия сможет справиться с коронавирусом к июню, заявил руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

Услуга платная: как наказывают нарушителей карантина в разных странах мира
Британская снисходительность и немецкая суровость

Специалист отметил, что сейчас ученые разных стран активно работают над созданием тестов для выявления COVID-19 и вакцинами. При этом принятые властями мероприятия дают, по сути, передышку в борьбе с вирусом.

«Инкубационный период вируса — две недели. Это значит, что карантинные меры должны длиться минимум четыре недели, а то и больше, ведь цифры растут. От нас с вами многое зависит, потому что один инфицированный человек заражает 10 новых», — объяснил Волчков.

Он указал, что риск заразиться очень высок в закрытых, плохо вентилируемых помещениях и при несоблюдении дистанции. Поэтому важно, выходя на улицу, надевать маску, однако лучший вариант обезопасить себя — оставаться дома.

«Искренне надеюсь, что при соблюдении текущих карантинных мер мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю. Это в наших руках. Важно, чтобы мы все сидели дома», — цитирует эксперта RT.

18 апреля заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала о необходимых мерах для того, чтобы не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За нарушение самоизоляции в Подмосковье составили 900 протоколов
Губернатор Краснодарского края продлил режим карантина до 30 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020