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За нарушение самоизоляции в Подмосковье составили 900 протоколов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За неделю сотрудники правоохранительных органов в Московской области составили 900 протоколов за нарушение самоизоляции. Об этом сообщается на сайте правительства региона в субботу, 18 апреля.

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«Всего за неделю было оформлено 900 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Основную часть из них, около 500, оформили сотрудники Госадмтехнадзора совместно с сотрудниками полиции», — приводятся на сайте слова руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева.

Он отметил, что к административной ответственности были привлечены 436 человек, уведомления вручили 52 юрлицам.

Также на сайте сообщается, за прошедшие сутки в Московской области зафиксировано 428 новых случаев заболевания, общее число инфицированных в регионе составляет 3954 человека.

Ранее в субботу губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что прирост случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье постепенно снижается.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

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В России за минувшие сутки зафиксировали 4785 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на 18 апреля количество зараженных в стране составило 36 793.

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