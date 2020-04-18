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Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

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Фото: Московская областная Дума
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Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер в субботу, 18 апреля, на 65-м году жизни. О смерти замглавы фракции «Единая Россия» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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«Светлая память Ивану Николаевичу, мы все его любили и уважали», — цитирует чиновника телеканал «360».

По словам Воробьева, покойный всегда занимал активную позицию и достойно выполнял важную работу.

В свою очередь глава Богородского городского округа Подмосковья Игорь Сухин сообщил на своей странице во «ВКонтакте», что у Жукова был диагностирован коронавирус.

Жуков родился 17 июля 1956 года в станице Дядьковская Краснодарского края. Депутатом Московской областной думы он был с 1997 года, в III, IV, V созывах он руководил фракцией «Единая Россия», а в нынешнем, VI созыве, занимал пост замглавы фракции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, по данным на 18 апреля, зарегистрировано 36 793 случая заболевания. 313 человек умерли, 3057 пациентов вылечились. В Московской области заразились свыше 3,9 тыс. человек.

корона

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