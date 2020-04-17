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Губернатор Краснодарского края продлил режим карантина до 30 апреля

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина до конца месяца. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщается на сайте администрации региона.

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«С учетом того, что мы не достигли еще пика и кривая заболевших идет вверх, с учетом вчерашнего обсуждения с медиками, я принял решение продлить карантин в крае до 30 апреля. Это вынужденная мера. Мы не можем практически три недели быть в карантине, и потом все обрушить», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что пропускное окно для передвижения на личных автомобилях с 10 до 16 часов при этом остается.

Кроме того, разрешено работать СТО, автомойкам, рынкам, но с соблюдением санитарных норм.

Он отметил, что карантин продлевается и еще по одной причине — Краснодарский край занимает восьмое место по заболеваемости в стране. Две недели назад, по словам Кондратьева, регион не входил в десятку, пишет сайт «Кубань 24».

31 марта в крае был введен карантин. За несколько дней до этого в регионе приостановили автобусное сообщение между городами и районами края, рейсы внутри муниципалитетов были сокращены.

По состоянию на 17 апреля, COVID-19 в Краснодарском крае подтвердился у 290 человек. 49 пациентов выписано с выздоровлением, три человека скончались

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным оперштаба на 17 апреля, только за прошедшие сутки в России зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 32 008 инфицированных человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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