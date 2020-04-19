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Названы рискующие тяжело перенести коронавирус категории молодых людей

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Молодые люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу, рассказала сотрудница Научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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Ее слова опубликовала в Instagram врач и телеведущая Елена Малышева. Имя медика не уточняется.

Медик из ФМБА отметила, что чаще всего тяжело переносят коронавирус пожилые люди в возрасте от 70 лет. Однако не только их, но и молодежь с патологиями чаще всех подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Мы получаем отдельно группу достаточно молодых пациентов со значимой сопутствующем патологией: пациенты с сахарным диабетом, с сердечной недостаточностью, с ожирением», — сказала она, уточнив, что таких пациентов очень много.

16 апреля глав врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко сообщила, что многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание. При этом летальные исходы случаются и при отсутствии сопутствующих заболеваний.

В России число заболевших COVID-19 к 19 апреля превысило 36,7 тыс. человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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