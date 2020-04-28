Профессор РАН рассказал об опасности госпитализации с COVID-19

Для больных легкой формой коронавирусного заболевания COVID-19 госпитализация может быть опасна, заявил директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев.

По его словам, правильным решением является домашнее лечение при легком течении болезни. Опасность госпитализации может таиться в риске вторичного инфицирования.

«Причем внутрибольничная пневмония намного опаснее, чем внебольничная, потому что они там антибиотикоустойчивые. В общем, там через какое-то время в отделении с пневмонией будет целый букет», — сказал Лукашев в эфире «России 1» 27 апреля.

Во вторник академик РАН Валерий Черешнев рассказал о новом методе лечения коронавируса, разработанном в РФ. По его словам, специалисты уже приступили к испытанию на пациентах ингаляций нагретыми до высокой температуры гелий-кислородными смесями (ГКС).





Общее число заразившихся коронавирусом в РФ с начала пандемии — 87 147. Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека. Выздоровели 7346 человек.

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