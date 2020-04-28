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Из больниц Уханя выписались все болевшие COVID-19

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Из больниц города Ухань выписались все заболевшие пневмонией из-за коронавируса. Последний пациент, который уехал домой, — 77-летний мистер Дин. Пенсионер провел в клинике больше месяца. Состояние осложнялось гипертонией и остеонекрозом — у пожилого мужчины проблемы с бедренной костью. Традиционное лечение долго не давало результата. Затем врачи ввели ему плазму крови выздоровевших пациентов, и результат теста наконец стал отрицательным. Всего лечение в китайских клиниках прошли 63 тыс. человек, 46 тыс. из них — жители Уханя.

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