Из больниц Уханя выписались все болевшие COVID-19

Из больниц города Ухань выписались все заболевшие пневмонией из-за коронавируса. Последний пациент, который уехал домой, — 77-летний мистер Дин. Пенсионер провел в клинике больше месяца. Состояние осложнялось гипертонией и остеонекрозом — у пожилого мужчины проблемы с бедренной костью. Традиционное лечение долго не давало результата. Затем врачи ввели ему плазму крови выздоровевших пациентов, и результат теста наконец стал отрицательным. Всего лечение в китайских клиниках прошли 63 тыс. человек, 46 тыс. из них — жители Уханя.