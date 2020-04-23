Меркель заявила, что Германия всё еще в начале пандемии

Ангела Меркель во время выступления в бундестаге заявила, что Германия всё еще в начале пандемии. По ее словам, страна еще долго будет жить с этим вирусом. Канцлер призвала немцев проявить выносливость и дисциплину. Также Меркель назвала коронавирус самым серьезным испытанием с момента создания ФРГ. Сейчас в стране зафиксировано более 150 тыс. случаев заражения.