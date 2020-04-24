В Великобритании начались испытания вакцины от коронавируса

В Великобритании начались клинические испытания вакцины от COVID-19. Исследования проведут на 1,1 тыс. добровольцах. За основу взят вирус, вызывающий ОРВИ у шимпанзе, в который добавлена часть генетического кода коронавируса. Технология не нова, она уже доказала эффективность в создании иммунитета к другим заболеваниям.