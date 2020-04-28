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Москва стала лидером по количеству тестирований на коронавирус

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве более 25 тыс. человек ежедневно тестируют на коронавирусную инфекцию, по этому показателю город стал абсолютным лидером среди регионов России. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы во вторник, 28 апреля.

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В сутки на 100 тыс. человек приходится более 3,8 тыс. исследований, анализы проводят в федеральных, частных и городских лабораториях. Тесты на коронавирус сдают люди с признаками ОРВИ, пациенты с пневмонией и те, кто живет с человеком, у которого подтверждена инфекция. Также тесты начали сдавать пациенты неинфекционных больниц.

«Особое внимание уделяется медицинским и социальным работникам, сотрудникам полиции и жилищно-коммунальных служб — всем, кто по работе должен контактировать с большим количеством людей», — говорится в сообщении.

Для определения коронавирусной инфекции проводятся молекулярно-генетические тесты: берется мазок из носа и ротоглотки, могут выполняться и другие анализы.

Положительные пробы из городских лабораторий могут перепроверяться в федеральных лабораториях.

Ранее сообщалось, что в Москве на домашнем лечении находятся около 20 тыс. пациентов с симптомами ОРВИ.

корона

Общее число заразившихся в РФ, как сообщает портал стопкоронавирус.рф, с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека, вылечились 7346 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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