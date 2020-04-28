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В России отметили снижение спроса на антисептики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Продажи антисептиков для кожи в России снизились на 62% в период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с первой неделей марта. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает RT со ссылкой на фискальные данные компании «Такском».

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Отмечается, что в апреле средняя цена антисептика составила 493 рубля, что на 23% выше, чем в апреле 2019 года. Также в апреле на 58% снизились продажи санитайзеров для рук по сравнению с показателями начала марта 2020 года. Средняя цена на них товары в апреле — 274 рубля, что в 1,5 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным аналитиков, продажи санитайзеров и антисептиков за аналогичный период в этом году выросли вчетверо по сравнению с показателями апреля 2019 года. Всего в ходе исследования специалисты проанализировали 18 млрд кассовых чеков.

23 апреля Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика. По словам специалистов, при покупке средствa необходимo обращать внимание на спектр его действия, а также процентное содержание спиртa. Так, для борьбы с вирусами, в том числе гриппом и ОРВИ, рекомендуется выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы.

22 апреля, Роспотребнадзор сообщал, что с начала 2020 года ведомство зарегистрировало 116 дезинфицирующих средств, в том числе 23 кожных антисептика.

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