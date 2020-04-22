Занятия спиртом: из конфискованного алкоголя хотят делать антисептики

Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин. Об этом парламентарий рассказал «Известиям». Сейчас такой спирт и готовая продукция подлежат исключительно уничтожению. Но сенатор уверен: этот ресурс можно использовать в условиях пандемии. Однако конфискат следует денатурировать, чтобы исключить его употребление внутрь. В Минфине сказали, что вопрос находится на рассмотрении в ведомстве.

Антисептики из конфиската

Конфискованный нелегальный спирт и готовую алкогольную продукцию можно использовать при производстве антисептиков. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, письмо с просьбой рассмотреть и проработать такой вопрос он направил в правительство 13 апреля . Как пояснил «Известиям» сенатор, такой шаг может быть актуальным, если в регионах вновь будет наблюдаться взрывной спрос на антисептики, а предприятия на локальном уровне смогут изготавливать такую продукцию.

Сергей Рябухин подчеркнул, что некоторые регионы могут в перспективе использовать резервы конфискованных спирта и алкоголя, если своего сырья для изготовления антисептиков у них нет. Согласно действующему законодательству, сейчас изъятая продукция подлежит уничтожению по решению суда (хотя в реальности такое решение может приниматься годами, в течение которых весь этот объем хранится на складах Росспиртпрома). Такая практика действует во всем мире, уничтожение — это основной способ борьбы с нелегальным алкоголем и другого сценария действий в этой ситуации не существует, подчеркнул сенатор. Но в условиях пандемии можно рассмотреть и альтернативные меры, считает парламентарий.

спирт Производство антисептика на комбинате «Крымская Роза» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По его словам, конфискованную продукцию следует денатурировать, прежде чем направлять на производство антисептиков. Такая мера сделает невозможным ее употребление, а значит, исключит основной риск в этой ситуации — отравление людей. По оценкам Сергея Рябухина, на складах Росспиртпрома сейчас находится 900 тыс. декалитров конфискованной нелегальной готовой продукции плюс еще 23 млн декалитров спирта, изъятого по итогам контрольных мероприятий в 2019 году.

Парламентарий подчеркнул, что в апреле, по данным Минпромторга, производство антисептиков в РФ резко увеличилось. Ранее министерство сообщало, что спрос на этот товар стал беспрецедентно высоким. Поэтому отечественная промышленность была мобилизована: российские производители в разы увеличили мощности. Уже на начало марта объем изготовленной продукции в стране составлял около 45 тыс. л в сутки, а к 13 апреля его увеличили в шесть раз.

Также Сергей Рябухин предложил правительству рассмотреть вопрос быстрого развертывания производства антисептиков в РФ. Обычно для изготовления такой продукции предприятие должно получить лицензии у Минпромторга и Минздрава, чему предшествует серия проверок завода. Это занимает существенный промежуток времени, но в условиях распространения в стране коронавируса процесс можно сократить до трех дней , считает парламентарий.

Изъять и денатурировать

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что не комментируют детали служебной переписки. В Минфине уточнили, что обращение сенатора поступило в ведомство и находится на рассмотрении. В министерстве также сказали, что сейчас прорабатывают вопрос упрощения условий изготовления дезинфицирующих средств. В ведомстве подчеркнули, что Росалкогольрегулирование (РАР) также мониторит ситуацию о наличии необходимого объема этилового спирта для производства этой продукции на спиртзаводах. В Минфине напомнили, что РАР уже информировало: предприятия сейчас имеют достаточно сырья для изготовления дезинфицирующих средств. При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы и будут рассматривать заявления организаций, планирующих производить эту продукцию, в кратчайшие сроки.

В Минпромторге, РАР, Минздраве и Росспиртпроме на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

анти Производство антисептика для рук на Дмитриевском химическом заводе, Кинешма, Ивановская область Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сказал «Известиям», что изготовители поддерживают инициативу сенатора, если риск употребления конфискованной продукции внутрь будет исключен. Также важно, чтобы конфискованный спирт в итоге не пошел на производство нелегальной алкогольной продукции, уточнил он.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал «Известиям», что предложение сенатора разумное, производителям дезинфицирующих средств стоит дать возможность использовать контрафактную продукцию. Хотя, считает эксперт, это может быть и невыгодно: ведь изъятый спирт придется доставлять к месту производства антисептиков, что потребует дополнительных средств. Возможно, контрафакт всё же легче уничтожать на месте, считает он.