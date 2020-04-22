Занятия спиртом: из конфискованного алкоголя хотят делать антисептики
Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину обратился сенатор Сергей Рябухин. Об этом парламентарий рассказал «Известиям». Сейчас такой спирт и готовая продукция подлежат исключительно уничтожению. Но сенатор уверен: этот ресурс можно использовать в условиях пандемии. Однако конфискат следует денатурировать, чтобы исключить его употребление внутрь. В Минфине сказали, что вопрос находится на рассмотрении в ведомстве.
Антисептики из конфиската
Конфискованный нелегальный спирт и готовую алкогольную продукцию можно использовать при производстве антисептиков. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, письмо с просьбой рассмотреть и проработать такой вопрос он направил в правительство 13 апреля. Как пояснил «Известиям» сенатор, такой шаг может быть актуальным, если в регионах вновь будет наблюдаться взрывной спрос на антисептики, а предприятия на локальном уровне смогут изготавливать такую продукцию.
Сергей Рябухин подчеркнул, что некоторые регионы могут в перспективе использовать резервы конфискованных спирта и алкоголя, если своего сырья для изготовления антисептиков у них нет. Согласно действующему законодательству, сейчас изъятая продукция подлежит уничтожению по решению суда (хотя в реальности такое решение может приниматься годами, в течение которых весь этот объем хранится на складах Росспиртпрома). Такая практика действует во всем мире, уничтожение — это основной способ борьбы с нелегальным алкоголем и другого сценария действий в этой ситуации не существует, подчеркнул сенатор. Но в условиях пандемии можно рассмотреть и альтернативные меры, считает парламентарий.
Производство антисептика на комбинате «Крымская Роза»
По его словам, конфискованную продукцию следует денатурировать, прежде чем направлять на производство антисептиков. Такая мера сделает невозможным ее употребление, а значит, исключит основной риск в этой ситуации — отравление людей. По оценкам Сергея Рябухина, на складах Росспиртпрома сейчас находится 900 тыс. декалитров конфискованной нелегальной готовой продукции плюс еще 23 млн декалитров спирта, изъятого по итогам контрольных мероприятий в 2019 году.
Парламентарий подчеркнул, что в апреле, по данным Минпромторга, производство антисептиков в РФ резко увеличилось. Ранее министерство сообщало, что спрос на этот товар стал беспрецедентно высоким. Поэтому отечественная промышленность была мобилизована: российские производители в разы увеличили мощности. Уже на начало марта объем изготовленной продукции в стране составлял около 45 тыс. л в сутки, а к 13 апреля его увеличили в шесть раз.
Также Сергей Рябухин предложил правительству рассмотреть вопрос быстрого развертывания производства антисептиков в РФ. Обычно для изготовления такой продукции предприятие должно получить лицензии у Минпромторга и Минздрава, чему предшествует серия проверок завода. Это занимает существенный промежуток времени, но в условиях распространения в стране коронавируса процесс можно сократить до трех дней, считает парламентарий.
Изъять и денатурировать
В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что не комментируют детали служебной переписки. В Минфине уточнили, что обращение сенатора поступило в ведомство и находится на рассмотрении. В министерстве также сказали, что сейчас прорабатывают вопрос упрощения условий изготовления дезинфицирующих средств. В ведомстве подчеркнули, что Росалкогольрегулирование (РАР) также мониторит ситуацию о наличии необходимого объема этилового спирта для производства этой продукции на спиртзаводах. В Минфине напомнили, что РАР уже информировало: предприятия сейчас имеют достаточно сырья для изготовления дезинфицирующих средств. При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы и будут рассматривать заявления организаций, планирующих производить эту продукцию, в кратчайшие сроки.
В Минпромторге, РАР, Минздраве и Росспиртпроме на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.
Производство антисептика для рук на Дмитриевском химическом заводе, Кинешма, Ивановская область
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сказал «Известиям», что изготовители поддерживают инициативу сенатора, если риск употребления конфискованной продукции внутрь будет исключен. Также важно, чтобы конфискованный спирт в итоге не пошел на производство нелегальной алкогольной продукции, уточнил он.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал «Известиям», что предложение сенатора разумное, производителям дезинфицирующих средств стоит дать возможность использовать контрафактную продукцию. Хотя, считает эксперт, это может быть и невыгодно: ведь изъятый спирт придется доставлять к месту производства антисептиков, что потребует дополнительных средств. Возможно, контрафакт всё же легче уничтожать на месте, считает он.
Директор по работе с ритейлерами Nielsen Константин Локтев сказал «Известиям», что из-за распространения COVID-19 тренд на заботу о чистоте и гигиене приобрел особенное значение во многих странах мира, в том числе и в России. В результате продажи санитайзеров бьют рекорды на протяжении нескольких недель подряд: с 6 по 12 апреля в крупнейших розничных сетях объемы их реализации оказались в пять раз больше, чем в тот же период годом ранее.