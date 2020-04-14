Подкупают чистотой: продажи спиртовых растворов выросли вчетверо

В последние недели аптечные продажи спиртовых растворов, которые можно использовать в качестве антисептиков, выросли в четыре раза. Это следует из данных компании DSM Group, которые изучили «Известия» . Речь о таких средствах, как растворы борной и салициловой кислоты, «Фурацилин», «Хлоргексидин» (последний не содержит спирт, но также обладает обеззараживающими свойствами). Подобные альтернативы могут быть вредны, и лучше отдать предпочтение мылу, говорят медики . Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что россияне закупили растворы не для дезинфекции, а для употребления в качестве дешевой выпивки.

Неравноценная замена

За 11–13-ю недели этого года (9–29 марта) россияне купили в аптеках 5 млн упаковок спиртовых растворов на 89,5 млн рублей, свидетельствуют данные DSM Group. В денежном выражении это на 317% больше, чем в то же время годом ранее. В натуральном выражении рост более сдержанный — 230%. Это связано с тем, что средняя цена пачки выросла с 14,1 рубля в 2019 году до 18 рублей в этом. Увеличение средней стоимости упаковки может объясняться как подорожанием, так и предпочтениями потребителей — например, они могли выбирать пузырьки большего объема или же перейти на средства с чуть более высокой ценой.

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Если рассматривать продажи по неделям, наибольший рост произошел 16–22 марта. В это время аптеки выручили от реализации спиртосодержащих растворов 43,6 млн рублей — вшестеро больше, чем в аналогичные даты прошлого года, следует из статистики DSM Group . На 13-й неделе (23–29 марта) рост составил 285% в денежном выражении, на 11-й (9–15 марта) — 159%.

Прирост продаж уже заметен и в статистике за больший временной период. В целом с начала года по 29 марта российские аптеки отпустили на 68% больше упаковок спиртовых растворов, чем в тот же период год назад, и заработали вдвое больше (рост на 110%).

С медицинской точки зрения выбор аптечных субстанций с градусом в качестве антисептиков довольно спорный, говорит врач-эпидемиолог Тимур Пестерев . С одной стороны, любой раствор с содержанием спирта 70% и более — эффективное средство дезинфекции, отметил он. Но с другой — есть побочные эффекты.

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— Салициловая кислота очень сушит кожу, при регулярном использовании это сильно навредит рукам. Борная кислота — тоже, плюс она накапливается в организме, это вредно, — пояснил Тимур Пестерев.

Такие растворы, как «Мирамистин» и «Хлоргексидин», тоже имеют свои минусы, отметил он. У этих средств большое так называемое время экспозиции, рассказал специалист. Это означает, что эффект от их использования далеко не моментальный.

Экономия на алкоголе

С 1 января в России выросли ставки акцизов на спирт и алкогольную продукцию, напомнил гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз . В том числе этим может объясняться увеличение среднего чека при покупке аптечных растворов. По мнению эксперта, россияне приобретали их не для дезинфекции рук, а для употребления в качестве выпивки на вынужденном отдыхе . Он пояснил, что спиртовые растворы обходятся гораздо дешевле обычных алкогольных напитков, что особенно актуально в условиях кризиса.

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— Сложно рассуждать о безопасности таких «напитков» . Тем не менее после трагедии с «Боярышником» (в декабре 2016 года в Иркутске произошло массовое отравление средством для ванн с таким названием — пострадавшие употребляли его как алкогольный напиток. — «Известия») производители следят за качеством своей продукции и не добавляют откровенной отравы — они знают, как ее используют, — уверен Вадим Дробиз.

Тренд на чистоту

Как сообщали «Известия» ранее, в России значительно вырос спрос на продукты питания, непродовольственные товары вроде морозильных камер и спортинвентаря. Выручка аптек только в феврале оказалась на 20% больше, чем в том же месяце годом ранее. Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций — россияне стали больше приобретать все категории препаратов. Это связано с сезонным обострением хронических заболеваний, а также с тем, что многие начали закупаться впрок.

Также уже больше месяца как никогда стали востребованы услуги по наведению чистоты. По данным разных сервисов, в марте спрос на клининговые услуги увеличился на 20–39%, писали «Известия» ранее . Также растут цены на услуги уборщиц и горничных. С одной стороны, соблюдать рекомендацию Роспотребнадзора по дезинфекции помещений для профилактики коронавируса — хорошо, говорят эпидемиологи. С другой — приглашать к себе домой человека без защитного костюма небезопасно.

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Кроме того, еще в конце марта спрос на дезинфекцию офисов и квартир вырос в два раза, сообщали «Известиям» в профильных компаниях. Эту услугу в качестве дополнительной опции стали предлагать и клининговые фирмы . При этом они часто обходятся протиранием поверхностей обычной хлоркой, в то время как для полноценной дезинфекции должны применяться спецпрепараты, а работать с ними обязаны люди с медицинским образованием.